फादर्स डे पर पापा को सरप्राइज देने के लिए चुनें ये 5 खूबसूरत जगहें
क्या है खबर?
फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यह 21 जून को है। इस मौके पर आप अपने पापा को कुछ ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाए और उन्हें खास महसूस करवाए। इसके लिए आप अपने पापा के साथ किसी खूबसूरत जगह पर ले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि फादर्स डे पर आप अपने पापा को कौन-कौन सी जगहें ले जा सकते हैं।
#1
कूर्ग
कर्नाटक में स्थित कूर्ग एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहां आप अपने पापा के साथ कावेरी नदी के किनारे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए प्रकृति की गोद में कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। आप चाहें तो यहां के होमस्टे में रहकर स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के कॉफी बागानों की सैर भी कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपके पापा को सुकून और शांति प्रदान कर सकता है।
#2
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग भी एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो अपने चाय बागानों और पहाड़ी रेलगाड़ी के लिए मशहूर है। यह जगह फादर्स डे मनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहां आप अपने पापा के साथ टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं और साथ ही यहां की चाय का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
ऋषिकेश
उत्तर प्रदेश में स्थित ऋषिकेश अपने धार्मिक महत्व और गंगा नदी के किनारे बसे खूबसूरत घाटों के लिए जाना जाता है। यह जगह फादर्स डे मनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यहां आप अपने पापा के साथ गंगा आरती देख सकते हैं और साथ ही यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के आश्रमों में जाकर योग और ध्यान का भी अनुभव ले सकते हैं।
#4
मसूरी
उत्तराखंड में स्थित मसूरी को 'पहाड़ियों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। यहां आप अपने पापा के साथ केबल कार की सवारी कर सकते हैं और साथ ही यहां के बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के पार्कों और झीलों की सैर भी कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल आपके पापा को सुकून और शांति प्रदान कर सकता है।
#5
गोवा
गोवा अपने समुद्र तटों और मौज-मस्ती के माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप अपने पापा के साथ समय बिता सकते हैं और साथ ही यहां के समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं। गोवा में कई होमस्टे और रिसॉर्ट्स भी उपलब्ध हैं, जहां आप ठहर सकते हैं। यहां के बाजारों में खरीदारी करना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है। गोवा में कई पुराने चर्च और किले भी देखने लायक हैं।