फादर्स डे पर पापा को इन जगहों पर घुमाएं

फादर्स डे पर पापा को सरप्राइज देने के लिए चुनें ये 5 खूबसूरत जगहें

लेखन अंजली 06:00 am Jun 19, 202606:00 am

क्या है खबर?

फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यह 21 जून को है। इस मौके पर आप अपने पापा को कुछ ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान लाए और उन्हें खास महसूस करवाए। इसके लिए आप अपने पापा के साथ किसी खूबसूरत जगह पर ले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि फादर्स डे पर आप अपने पापा को कौन-कौन सी जगहें ले जा सकते हैं।