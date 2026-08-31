नेकलाइन के हिसाब से करना चाहिए गहनों का चुनाव, जानिए इसके लिए कुछ टिप्स
क्या है खबर?
गहनों का चयन करते समय अक्सर महिलाएं केवल उनके डिजाइन और वजन पर ध्यान देती हैं। हालांकि, गहनों का चयन करते समय नेकलाइन का भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आप पार्टी या किसी विशेष अवसर पर जा रही हैं तो अपने गहनों को अपने कपड़ों की नेकलाइन के साथ मेल करना अहम हो जाता है। आइए आज हम आपको अलग-अलग नेकलाइन के अनुसार गहने चुनने के तरीके बताते हैं।
#1
बोट नेकलाइन के साथ पहनें ये गहने
बोट नेकलाइन एक चौड़ी और सपाट नेकलाइन होती है, जो कंधों के पास तक फैली होती है। इस तरह की नेकलाइन के साथ लंबे झुमके या छोटे हार अच्छे लगते हैं।
अगर आप बोट नेकलाइन वाली पोशाक पहन रही हैं तो आप हल्के-फुल्के झुमके और पतले हार का चयन कर सकती हैं। इससे आपका लुक निखर कर सामने आएगा और आप पार्टी में सबसे अलग दिखेंगी।
आप इसके साथ चेन भी पहन सकती हैं।
#2
गोलाकार नेकलाइन के साथ जचेगा यह गहना
गोलाकार नेकलाइन एक गोल आकार में खुलती है। इस तरह की नेकलाइन के साथ एक साधारण चेन वाला हार या फिर एक छोटा-सा लटकन वाला हार बहुत अच्छा लगता है।
अगर आपकी गोलाकार नेकलाइन की ड्रेस थोड़ी गहरी है तो आप बड़े आकार के झुमके भी पहन सकती हैं, ताकि आपका लुक संतुलित लगे और गहने आपकी नेकलाइन के साथ मेल खाएं।
ज्यादातर कपड़ों में ऐसी ही नेकलाइन होती है।
#3
दिल की आकृति वाली नेकलाइन के लिए चुनें ये गहने
दिल की आकृति वाली नेकलाइन एक हृदय के आकार में खुलती हुई होती है। इस तरह की नेकलाइन के साथ एक छोटा-सा लटकन वाला हार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह आपके कंधों और गर्दन को खूबसूरत दिखाता है।
इसके अलावा आप हल्के झुमके भी पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को संतुलित बनाएंगे और आपको एक खास अंदाज देंगे। इस तरह की नेकलाइन के साथ आप बड़ा हार भी पहन सकती हैं।
#4
कंधे से बाहर नेकलाइन के साथ इस तरह के गहने लगेंगे अच्छे
कंधे से बाहर वाली नेकलाइन वाली ड्रेस में गहने पहनते समय ध्यान रखें कि आपके गहने बहुत भारी न हों, क्योंकि इससे आपका कंधे दर्द कर सकते हैं।
ऐसे में हल्के झुमके या फिर छोटे आकार के कान के गहनों का चयन करें, जो आपके पूरे लुक को खास बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हल्के लटकन वाली चेन भी पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को निखार देंगे और आपको एक आकर्षक अंदाज देंगे।