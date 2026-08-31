नेकलाइन के हिसाब से करना चाहिए गहनों का चुनाव, जानिए इसके लिए कुछ टिप्स

कंधे से बाहर वाली नेकलाइन वाली ड्रेस में गहने पहनते समय ध्यान रखें कि आपके गहने बहुत भारी न हों, क्योंकि इससे आपका कंधे दर्द कर सकते हैं।

ऐसे में हल्के झुमके या फिर छोटे आकार के कान के गहनों का चयन करें, जो आपके पूरे लुक को खास बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हल्के लटकन वाली चेन भी पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को निखार देंगे और आपको एक आकर्षक अंदाज देंगे।