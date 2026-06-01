नाश्ते में लें गर्मा-गर्म चिली चीज टोस्ट का मजा, मिनटों में बनकर हो जाता है तैयार

चिली चीज टोस्ट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें चीज और हरी मिर्च, प्याज और टमाटर जैसी ताजा सब्जियों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज के लेख में चिली चीज टोस्ट की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्री चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए जरूरी चीजें चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए आपको बेहद साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो किसी भी दुकान पर मिल जाती हैं। इसके लिए आपको 4 स्लाइस ब्रेड, एक कप कद्दूकस किया हुआ चीज, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ा-सा ओरेगानो, स्वादानुसार नमक, चिली फ्लेक्स, मक्खन या तेल (टोस्ट बनाने के लिए) चाहिए होगा।

मिश्रण टोस्ट का मिश्रण तैयार करें चिली चीज टोस्ट का मिश्रण तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ चीज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और ओरेगानो को अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण में नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

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ब्रेड ब्रेड पर मिश्रण फैलाएं अब 2 ब्रेड स्लाइस लें और उन पर तैयार किया हुआ मिश्रण बराबर फैला दें। दूसरी 2 ब्रेड स्लाइस भी इसी तरह तैयार कर लें। इसके बाद चारों ब्रेड स्लाइस को एक साथ रखें, फिर इनके निचले हिस्से में मक्खन लगाएं, ताकि जब इन्हें टोस्ट किया जाए तो ये कुरकुरी बनें। आप चाहें तो मक्खन के बजाय तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मक्खन का अपना अलग स्वाद होता है।

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टोस्ट टोस्ट को कुरकुरा बनाएं अब एक टोस्टर या तवे को गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा मक्खन लगाएं। इसके बाद तैयार किए हुए ब्रेड के टुकड़ों को इसे टोस्टर में डालें या तवे पर रखें। इसे सुनहरा भूरा होने तक टोस्ट करें, ताकि चीज अच्छी तरह से पिघल जाए। अगर आप ओवन का उपयोग कर रहे हैं तो उसे पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें तैयार टोस्ट रखकर 10 मिनट तक बेक करें।