इन 5 देशों के बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा स्वतंत्र, जानिए उनकी व्यक्तिगत खासियत
क्या है खबर?
हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आजादी से जीवन जीएं। हालांकि, इस पर अमल करना आसान नहीं है। कई माता-पिता अपने बच्चों को हर चीज में मदद करते हैं, जिसके कारण बच्चे खुद पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां माता-पिता अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से ही आजादी दे देते हैं और इस कारण वहां के बच्चे काफी स्वतंत्र हो जाते हैं।
#1
स्वीडन
स्वीडन एक ऐसा देश है, जहां माता-पिता अपने बच्चों को आजादी देने में विश्वास रखते हैं। यहां के बच्चे बहुत कम उम्र से ही खुद काम करना सीख जाते हैं। वे खुद ही अपने कपड़े पहनते हैं, खाना बनाते हैं और स्कूल जाते हैं। स्वीडन में माता-पिता अपने बच्चों को खुद फैसले लेने और समस्याओं का हल खुद खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं।
#2
डेनमार्क
डेनमार्क भी एक ऐसा देश है, जहां बच्चे बहुत स्वतंत्र होते हैं। यहां के माता-पिता अपने बच्चों को खुद काम करने और अपनी समस्याओं का हल खुद खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। डेनमार्क में बच्चे स्कूल जाते समय खुद अपना बैग पैक करते हैं और खुद ही बस या ट्रेन पकड़कर स्कूल जाते हैं। इसके अलावा वे अपने दोस्तों से खुद ही मिलते हैं और अपनी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं।
#3
नार्वे
नार्वे में भी बच्चे बहुत स्वतंत्र होते हैं। यहां के माता-पिता अपने बच्चों को खुद काम करना सिखाते हैं। वे बच्चों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियां देते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना आदि। इसके अलावा नार्वे में बच्चे प्रकृति के साथ बहुत समय बिताते हैं। वे जंगलों में खेलते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और नदियों में तैरते हैं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं।
#4
फिनलैंड
फिनलैंड में भी बच्चे काफी स्वतंत्र होते हैं। यहां के माता-पिता अपने बच्चों को खुद फैसले लेने और समस्याओं का हल खुद खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। फिनलैंड में बच्चे स्कूल जाते समय खुद अपना बैग पैक करते हैं और खुद ही बस या ट्रेन पकड़कर स्कूल जाते हैं। इसके अलावा वे अपने दोस्तों से खुद ही मिलते हैं और अपनी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं।
#5
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है, जहां बच्चे बहुत स्वतंत्र होते हैं। यहां के माता-पिता अपने बच्चों को खुद काम करना सिखाते हैं। वे बच्चों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियां देते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना आदि। इसके अलावा न्यूजीलैंड में बच्चे प्रकृति के साथ बहुत समय बिताते हैं। वे जंगलों में खेलते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और नदियों में तैरते हैं। इससे बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं।