बेसन बनाम चावल का आटा: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?
क्या है खबर?
आटे के विकल्प के तौर पर बेसन और चावल का आटा दोनों ही काफी लोकप्रिय हैं। बेसन को चने से बनाया जाता है, जबकि चावल का आटा चावल से बनाया जाता है। दोनों के इस्तेमाल से आप स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन-सा अधिक सेहत के लिए अच्छा है? आइए जानते हैं कि बेसन और चावल के आटे में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है।
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बेसन के फायदे
बेसन में प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स होते हैं, जो इसे पौष्टिक बनाते हैं। यह मांसपेशियों के निर्माण और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें कम शर्करा सूचकांक होता है, जो इसे मधुमेह रोगियों के लिए सही बनाता है। बेसन का उपयोग विभिन्न व्यंजनों जैसे कि पकौड़े, ढोकला और बर्फी में किया जाता है। इसके साथ ही आप इसे सलाद या सूप में भी मिला सकते हैं।
#2
चावल के आटे के फायदे
चावल का आटा चावल से बनाया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इसे आसानी से पचाया जा सकता है। चावल का आटा बिना ग्लूटेन के होता है, जो इसे सीलियक रोगियों के लिए सुरक्षित बनाता है। इसका उपयोग दक्षिण भारतीय व्यंजनों जैसे कि इडली, डोसा और अप्पम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप इससे मिठाइयां भी बना सकते हैं।
#3
कौन-सा विकल्प चुनें?
दोनों ही आटे अपने-अपने स्थान पर पौष्टिक हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करता है कि कौन-सा अधिक बेहतर है। अगर आप उच्च प्रोटीन और फाइबर वाले विकल्प चाहते हैं तो बेसन चुनें, वहीं अगर आप बिना ग्लूटेन के विकल्प की तलाश में हैं तो चावल का आटा बेहतर रहेगा। इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार सही विकल्प चुनें और संतुलित आहार का आनंद लें।
#4
स्वाद और उपयोग
दोनों आटे का स्वाद अलग-अलग होता है, इसलिए व्यंजन बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सा आटा किस व्यंजन में अच्छा लगता है। बेसन से बने व्यंजनों का स्वाद मसालेदार और तीखा होता है, जबकि चावल के आटे से बने व्यंजनों का स्वाद हल्का और मुलायम होता है। आप अपनी पसंद और व्यंजन के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं।