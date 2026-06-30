बेसन बनाम चावल का आटा

बेसन बनाम चावल का आटा: दोनों में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली 03:38 pm Jun 30, 202603:38 pm

क्या है खबर?

आटे के विकल्प के तौर पर बेसन और चावल का आटा दोनों ही काफी लोकप्रिय हैं। बेसन को चने से बनाया जाता है, जबकि चावल का आटा चावल से बनाया जाता है। दोनों के इस्तेमाल से आप स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन-सा अधिक सेहत के लिए अच्छा है? आइए जानते हैं कि बेसन और चावल के आटे में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है।