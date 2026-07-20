वजन घटाने के लिए चिया बीज या सब्जा बीज

वजन घटाने के लिए चिया बीज या सब्जा बीज? जानिए इनमें से किसका सेवन है बेहतर

लेखन अंजली 06:14 pm Jul 20, 202606:14 pm

क्या है खबर?

चिया बीज और सब्जा बीज दोनों ही पोषक गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जब बात वजन घटाने की आती है तो अक्सर लोग इन दोनों में से सही विकल्प चुनने में उलझन में पड़ जाते हैं। चिया बीज और सब्जा बीज दोनों ही वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। आइए जानते हैं कि वजन घटाने के लिए इनमें से कौन-सा बीज अधिक प्रभावी है।