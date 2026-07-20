वजन घटाने के लिए चिया बीज या सब्जा बीज? जानिए इनमें से किसका सेवन है बेहतर
क्या है खबर?
चिया बीज और सब्जा बीज दोनों ही पोषक गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जब बात वजन घटाने की आती है तो अक्सर लोग इन दोनों में से सही विकल्प चुनने में उलझन में पड़ जाते हैं। चिया बीज और सब्जा बीज दोनों ही वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। आइए जानते हैं कि वजन घटाने के लिए इनमें से कौन-सा बीज अधिक प्रभावी है।
#1
चिया बीज क्या होते हैं?
चिया बीज छोटे-छोटे बीज होते हैं, जो चिया पौधे के बीज होते हैं। ये बीज मेक्सिको और ग्वाटेमाला के मूल निवासी हैं।
चिया बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान से बचाते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।
इन्हें पानी में भिगोकर खाने से ये अपने आकार में बढ़ जाते हैं और पेट भरने का अहसास कराते हैं, जिससे आप कम खाते हैं और कैलोरी कम होती है।
#2
सब्जा बीज क्या होते हैं?
सब्जा बीज तुलसी पौधे के बीज होते हैं। ये बीज भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के मूल निवासी हैं।
सब्जा बीज में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और शरीर को नुकसान से बचाने वाले तत्व होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।
इन्हें पानी में भिगोकर खाने से ये अपने आकार में बढ़ जाते हैं और पेट भरने का अहसास कराते हैं, जिससे आप कम खाते हैं और कैलोरी कम होती है।
#3
चिया बीज के फायदे
चिया बीज में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। चिया बीज दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।
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सब्जा बीज के फायदे
सब्जा बीज में भी बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
सब्जा बीज दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।
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चिया बीज और सब्जा बीज के बीच चयन कैसे करें?
चिया बीज और सब्जा बीज दोनों ही वजन घटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों और शारीरिक जरूरतों पर निर्भर करेगा कि इनमें से कौन-सा अधिक प्रभावी है।
अगर आप शाकाहारी या शाकाहारी भोजन लेते हैं तो चिया बीज आपके लिए बेहतर हो सकते हैं क्योंकि ये पौधों पर आधारित होते हैं, वहीं अगर आप शाकाहारी भोजन लेते हैं तो सब्जा बीस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं।