चिया बीज और अन्य बीजों को खाने का तरीका

चिया बीज और अन्य बीजों का सही तरीके से सेवन करना आता है? जानिए

लेखन अंजली 01:09 pm Sep 03, 202601:09 pm

क्या है खबर?

बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें सलाद से लेकर स्मूदी और हलवे तक कई चीजों में मिलाकर खाया जा सकता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बीजों का सही तरीके से सेवन करने पर ही सेहत को भरपूर फायदा मिल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास बीजों के बारे में बताते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें खाने का सही तरीका नहीं पता है।