चिया बीज और अन्य बीजों का सही तरीके से सेवन करना आता है? जानिए
क्या है खबर?
बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें सलाद से लेकर स्मूदी और हलवे तक कई चीजों में मिलाकर खाया जा सकता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बीजों का सही तरीके से सेवन करने पर ही सेहत को भरपूर फायदा मिल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खास बीजों के बारे में बताते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें खाने का सही तरीका नहीं पता है।
#1
चिया बीज
चिया बीज फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
चिया के बीजों को पानी या दूध में भिगोकर खाने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है। ये बीज पानी में भिगोने के बाद जेल जैसे बन जाते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है।
इसके अलावा ये वजन घटाने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
कद्दू के बीजों को भूनकर खाने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है।
भुने कद्दू के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह वजन घटाने में भी मदद कर सकते हैं।
#3
तरबूज के बीज
तरबूज के बीजों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
तरबूज के बीजों को कच्चा खाने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है। कच्चे तरबूज के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है।
इसके अलावा यह वजन घटाने में भी मदद कर सकते हैं।
#4
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन-E, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं।
सूरजमुखी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर खाने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है। भिगोए हुए सूरजमुखी के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है।
इसके अलावा यह वजन घटाने और पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकते हैं।
#5
तिल
तिल कैल्शियम, आयरन, जिंक और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। तिलों को रातभर पानी में भिगोकर खाने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है।
भिगोए हुए तिलों में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह वजन घटाने में भी मदद कर सकते हैं।