चेरी बनाम आलूबुखारा

चेरी बनाम आलूबुखारा: किसका सेवन रक्तचाप के स्तर के लिए है ज्यादा फायदेमंद?

लेखन सयाली 06:13 pm Jun 12, 202606:13 pm

क्या है खबर?

रक्तचाप एक अहम स्वास्थ्य संकेतक है। इसे संतुलित रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फल डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। चेरी और आलूबुखारा ऐसे ही फलों में शामिल हैं, जो एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। हालांकि, कई लोग इस बारे में उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन बेहतर है। आइए जानते हैं कि चेरी और प्लम में से किसका सेवन रक्तचाप के लिए ज्यादा फायदेमंद है।