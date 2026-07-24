स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर होती है चेरी, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

चेरी में विटामिन-C होता है, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा को निखारता है और इसे स्वस्थ रखता है।

विटामिन-C एक शक्तिशाली तत्व है, जो त्वचा की कोशिकाओं को हानिकारक प्रभावों से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

इसके अलावा चेरी में मौजूद अन्य पोषक तत्व त्वचा को नमी और ताजगी का एहसास कराते हैं। नियमित रूप से चेरी का सेवन करने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।