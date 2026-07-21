चीज फोंड्यू की रेसिपी

चीज फोंड्यू खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट, जानिए घर पर बनाने का तरीका

लेखन सयाली 03:10 pm Jul 21, 202603:10 pm

क्या है खबर?

फोंड्यू एक ऐसा व्यंजन है, जो चीज प्रेमियों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। यह स्विस व्यंजन खासतौर पर ठंडे मौसम में बहुत लोकप्रिय होता है। इसे बनाने के लिए चीज, दूध और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेख में हम आपको चीज फोंड्यू की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद क्रैकर, ब्रेड, फलों और अन्य स्नैक्स के साथ लिया जाता है।