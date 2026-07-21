चीज फोंड्यू खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट, जानिए घर पर बनाने का तरीका

चीज फोंड्यू खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट, जानिए घर पर बनाने का तरीका
क्या है खबर?
फोंड्यू एक ऐसा व्यंजन है, जो चीज प्रेमियों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। यह स्विस व्यंजन खासतौर पर ठंडे मौसम में बहुत लोकप्रिय होता है। इसे बनाने के लिए चीज, दूध और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेख में हम आपको चीज फोंड्यू की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद क्रैकर, ब्रेड, फलों और अन्य स्नैक्स के साथ लिया जाता है।
सामग्री
चीज फोंड्यू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
चीज फोंड्यू बनाने के लिए आपको कुछ आसान चीजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार हैं: 200 ग्राम कसा हुआ मोजेरेला चीज, 100 ग्राम कसा हुआ पार्मीजन चीज, एक कप दूध, 2 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई), एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, एक चुटकी जायफल का पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस, ब्रेड और सब्जियां या फल (डुबोने के लिए)।
आप इसके साथ कई तरह के क्रैकर भी ले सकते हैं।
विधि
चीज फोंड्यू बनाने का तरीका
सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें लहसुन डालकर कुछ मिनट पकाएं। अब इसमें मोजेरेला और पार्मीजन चीज डालें और लगातार चलाते हुए पिघलने दें।
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, जायफल और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए।
अब इसे किसी फोंड्यू पॉट में डालकर ब्रेड, सब्जियां या फल के साथ परोसें।
बदलाव
अपने स्वादानुसार चीज फोंड्यू में करें बदलाव
आप अपने स्वाद के अनुसार चीज फोंड्यू में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर या ओरेगैनो मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इसके अलावा आप अलग-अलग तरह की चीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चेडर या गुद्दा।
इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर आदि, जो इसे और भी पौष्टिक बना देंगी।
परोसना
चीज फोंड्यू के साथ क्या परोसें?
चीज फोंड्यू को आप कई तरीकों से परोस सकते हैं। इसे आप ब्रेड स्टिक्स, ब्रेड स्लाइस और गाजर, खीरा व शिमला मिर्च आदि जैसी सब्जियों के साथ परोस सकते हैं।
इसके अलावा आप इसे सेब या नाशपाती जैसे फलों के साथ भी आजमा सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इस प्रकार आप अपने मेहमानों को एक अनोखा अनुभव दे सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं।