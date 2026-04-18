भारत से इन 5 देशों के लिए हैं सस्ते टिकट, जानिए इनका किराया

अगर आप विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं और आपका बजट सीमित है तो आपके लिए भारत के पास सस्ते टिकट वाले देशों के लिए यात्रा करना फायदेमंद हो सकता है। इन देशों में आप कम पैसों में ही बेहतरीन और आकर्षक जगहों पर घूम सकते हैं। आइए आज हम आपको उन पांच देशों के बारे में बताते हैं, जिनके लिए भारत से सस्ते टिकट मिलते हैं।

#1 मालदीव मालदीव एक खूबसूरत द्वीप है, जो भारतीय पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां का हरा-भरा वातावरण, नीला पानी और सफेद रेत की वजह से यह एक आदर्श पर्यटन स्थल है। यहां आप पानी में गोता लगाना, तैराकी और सर्फिंग जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के रिसॉर्ट्स में ठहरने का अनुभव भी खास है। भारत के कई शहरों से मालदीव के लिए किफायती उड़ानें उपलब्ध हैं। यहां का भारत से किराया 15,000 से 20,000 के बीच है।

#2 थाईलैंड थाईलैंड एक ऐसा देश है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की राजधानी बैंकॉक में आप खरीदारी, खाने-पीने और रात्रिकालीन जीवन का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा पटाया, फुकेट और क्राबी जैसे समुद्र तट भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि शहरों से थाईलैंड के लिए किफायती उड़ानें उपलब्ध हैं। यहां का टिकट 20,000 से 25,000 हजार के बीच में मिल सकता है।

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#3 मलेशिया मलेशिया एक ऐसा देश है, जो अपने आधुनिक शहरों और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां की राजधानी कुआलालंपुर में पेट्रोनास ट्विन टावर्स, बुकेट बिंटांग और मिड वैली मेगामॉल जैसी जगहें देखने लायक हैं। इसके अलावा बोरनेओ द्वीप पर स्थित माउंट किनाबालू, लंगकावी द्वीप और पेनांग जैसे पर्यटन स्थल भी बहुत सुंदर हैं। भारत के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि शहरों से मलेशिया के लिए किफायती उड़ानें उपलब्ध हैं। यहां का टिकट 15,000 से 20,000 हजार के बीच में मिल सकता है।

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#4 नेपाल नेपाल भारत से सटा हुआ एक खूबसूरत देश है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण बहुत मशहूर है। नेपाल में आप काठमांडू, पोखरा, चितवन नेशनल पार्क आदि जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आकर आप हिमालय के ऊंचे पहाड़ों का भी आनंद ले सकते हैं। भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि शहरों से नेपाल के लिए किफायती उड़ानें उपलब्ध हैं। यहां का टिकट 15,000 से 20,000 हजार के बीच में मिल सकता है।