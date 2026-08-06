1-2 साल में एक बार बदल दें तकिया, सेहत के लिए है जरूरी

तकिये चुनते समय उसकी ऊंचाई और कठोरता पर ध्यान दें। ऐसा तकिया चुनें, जो आपकी गर्दन की स्थिति को सही तरीके से सहारा दे।

अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो मध्यम ऊंचाई वाला तकिया अच्छा रहेगा। पेट के बल सोने वालों के लिए पतला और मुलायम तकिया बेहतर होता है।

करवट लेकर सोने वालों के लिए थोड़ा मोटा और कठोर तकिया सही रहता है, जो कंधे और गर्दन को सही तरीके से सहारा दे।