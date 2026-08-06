1-2 साल में एक बार बदल दें तकिया, सेहत के लिए है जरूरी
क्या है खबर?
तकीया हमारे बिस्तर का एक जरूरी हिस्सा है, जिस पर हम रोजाना सोते हैं। अक्सर लोग इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हर 1 से 2 साल में तकिया बदलना जरूरी है। पुराने तकिये में धूल, कीटाणु और अन्य गंदगी जमा हो जाती है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आइए जानते हैं कि क्यों हर 1 से 2 साल में तकिया बदलना जरूरी है।
#1
तकिये बदलने की जरूरत कब महसूस होती है?
तकिये को हर 1-2 साल में बदलना चाहिए। समय के साथ तकिये की अंदरूनी सामग्री ढीली हो जाती है, जिससे गर्दन और सिर का सहारा कम हो जाता है। इससे दर्द और असुविधा हो सकती है।
पुराने तकिये में धूल, पसीना और अन्य गंदगी भी जमा हो जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
नए तकिये का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर सहारा मिलेगा और आपकी नींद भी अच्छी होगी।
#2
तकिये के प्रकार और उनकी उम्र
फोम वाले तकिये आमतौर पर 2-3 साल तक चलते हैं। समय के साथ इनकी सामग्री सिकुड़ जाती है और इनमें गंध भी आ सकती है।
वहीं पंखों वाले तकिये की उम्र भी लगभग 1-2 साल होती है। इनमें बैक्टीरिया और कीड़े पनप सकते हैं, जिससे एलर्जी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त रेशम या सूती तकिये 3-5 साल तक चलते हैं, लेकिन इन्हें समय-समय पर साफ करना जरूरी है ताकि इनमें गंदगी न जमा हो।
#3
तकिये बदलने के फायदे
नए तकिये का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर सहारा मिलता है, जिससे गर्दन और सिर का दर्द कम होता है। इससे आपकी नींद भी अच्छी होती है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं।
पुराने तकिये में जमा धूल और गंदगी के कारण एलर्जी हो सकती है, जिसे नए तकिये से रोका जा सकता है।
नए तकिये से आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रह सकते हैं।
#4
कैसे चुनें सही तकिया?
तकिये चुनते समय उसकी ऊंचाई और कठोरता पर ध्यान दें। ऐसा तकिया चुनें, जो आपकी गर्दन की स्थिति को सही तरीके से सहारा दे।
अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो मध्यम ऊंचाई वाला तकिया अच्छा रहेगा। पेट के बल सोने वालों के लिए पतला और मुलायम तकिया बेहतर होता है।
करवट लेकर सोने वालों के लिए थोड़ा मोटा और कठोर तकिया सही रहता है, जो कंधे और गर्दन को सही तरीके से सहारा दे।
#5
तकिये की देखभाल कैसे करें?
तकिये की देखभाल करना बहुत जरूरी है। हर महीने इसे धूप में रखें ताकि धूल और नमी दूर हो जाएं। अगर संभव हो तो इसे धोएं और सूखा लें।
तकिये को सही तरीके से स्टोर करें ताकि उसकी शेप बनी रहे।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने तकिये को सही समय पर बदल सकते हैं और अपनी नींद और सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं।