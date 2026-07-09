अजवाइन के फायदे

स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है अजवाइन, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 07:32 pm Jul 09, 202607:32 pm

क्या है खबर?

अजवाइन का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं। अजवाइन का तेल और पाउडर भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके सेवन से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। आइए अजवाइन के फायदे जानते हैं।