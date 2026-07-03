मानसून के दौरान बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से लें स्टाइल के टिप्स, पहनें ये शानदार आउटफिट
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और बारिश के कारण कपड़े चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समय कुछ ऐसा पहनना चाहिए, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी लगे। बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और वे अक्सर मौसम के अनुसार अपने कपड़े चुनती हैं। आइए आज हम आपको कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों के मानसून के कपड़ों के टिप्स देते हैं, जो आपको इस मौसम में स्टाइलिश दिखने में मदद करेंगे।
#1
सूती कपड़े वाले शॉर्ट ड्रेस पहनें
इस मौसम में अभिनेत्रियां शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करती हैं, ताकि उनके कपड़े गंदे होने से बच सकें। आराम और ठंडक पाने के लिए उन्हें सूती कपड़े से भी ड्रेस ही सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। ये कई तरह के रंगों और डिजाइन में उपलब्ध होती हैं, जो मानसून की उमस से लड़ने में मदद करती हैं। सूती कपड़े से बनी ड्रेस हवा को आर-पार होने देती हैं और पसीने को भी जल्दी सोख लेती हैं।
#2
टैंक टॉप और शॉर्ट्स चुनें
अगर आप किसी कैजुअल जगह पर जाने वाली हैं तो आप टैंक टॉप और शॉर्ट्स का मेल चुन सकती हैं। यह आउटफिट साधारण, सरल, स्टाइलिश और आरामदायक, सभी का मेल होता है। आप अपनी पसंद के अनुसार शॉर्ट्स का कपड़ा और लंबाई चुन सकती हैं। अगर आप चाहें तो टैंक टॉप ले ऊपर एक शर्ट भी लेयर कर सकती हैं। इससे आपका आउटफिट और भी शानदार लगने लगेगा। साथ ही आराम भी सुनिश्चित होगा।
#3
जंपसूट स्टाइल करें
मानसून के मौसम में अभिनेत्रियां जंपसूट पहनना भी पसंद करती हैं। भले ही यह थोड़ा पुराना चलन हो गया हो, लेकिन यह आज भी हर महिला पर अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद के डिजाइन वाला जंपसूट चुन सकती हैं और उसे अपनी पसंद से स्टाइल कर सकती हैं। कोशिश करें कि आप इस मौसम में सूती या लिनन वाला जंपसूट ही चुनें और उसकी लंबाई अपने हिसाब से तय कर लें।
#4
हल्की जैकेट और जींस कैरी करें
मानसून के दौरान ठंडी हवा भी चलती है, जो ठंड लगने का कारण बन सकती है। ऐसे में आपको एक हल्की जैकेट कैरी करनी चाहिए, जो ठंड से भी बचाए और स्टाइलिश लुक भी दे। डेनिम या फिर किसी पतले कपड़े की जैकेट इस मौसम के लिए सही रहेगी। इसके साथ आप वाइड लेग या थोड़ी ऊंची जींस पहन सकती हैं। इससे आपका लुक पूरा हो जाएगा और आप सबसे सुंदर भी नजर आएंगी।