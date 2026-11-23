दिसंबर में इन जगहों पर मनाएं पारंपरिक त्योहार

इस साल दिसंबर में इन जगहों पर मनाएं पारंपरिक त्योहार, बनेगा यादगार

लेखन अंजली 03:11 pm Nov 23, 202603:11 pm

क्या है खबर?

दिसंबर अपने साथ सर्दी, छुट्टियां और त्योहार लेकर आता है। अगर इस साल 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपकी छुट्टियां हैं और अगर आप अपनी छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए किसी त्योहार का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले पारंपरिक त्योहारों को चुन सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे।