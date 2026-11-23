इस साल दिसंबर में इन जगहों पर मनाएं पारंपरिक त्योहार, बनेगा यादगार
क्या है खबर?
दिसंबर अपने साथ सर्दी, छुट्टियां और त्योहार लेकर आता है। अगर इस साल 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपकी छुट्टियां हैं और अगर आप अपनी छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए किसी त्योहार का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले पारंपरिक त्योहारों को चुन सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे।
#1
रन्न उत्सव
स्थान: गुजरात का कच्छ
तिथियां: नवंबर, 2026 से लेकर मार्च, 2027 तक चलने वाला रन्न उत्सव कच्छ की संस्कृति और परंपराओं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है।
इसका आयोजन गुजरात पर्यटन द्वारा किया जाता है। यह उत्सव पर्यटकों को कच्छ के रेगिस्तान में पारंपरिक कच्छी वेशभूषा में स्थानीय लोगों के साथ रहने और उनके जीवन को करीब से देखने का मौका देता है। यहां आप स्थानीय हस्तशिल्प और कढ़ाई के उत्पाद भी खरीद सकते हैं।
#2
हॉर्नबिल महोत्सव
स्थान: कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज
तिथियां: 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव को नागालैंड राज्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है।
यह त्योहार राज्य की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। इस महोत्सव के दौरान आगंतुकों को नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का मौका मिलता है। यहां परंपरागत नाच-गाना और संगीत कार्यक्रम, शिल्प प्रदर्शनियां, खेल प्रतियोगिताएं, स्थानीय भोजन और अन्य कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
#3
कोचीन कार्निवल
स्थान: केरलम का कोच्चि
तिथियां: दिसंबर के मध्य से 1 जनवरी तक
यह कार्निवाल 1980 के दशक में पुर्तगाली द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन अब यह केरलम में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान आयोजित होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस कार्निवाल में आप रंगीन झूलों, जीवित संगीत, स्थानीय व्यंजनों, रंगीन रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।
#4
माउंट आबू विंटर फेस्टिवल
स्थान: राजस्थान का माउंट आबू
तिथियां: 29 से 31 दिसंबर तक हर साल माउंट आबू में विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।
यह उत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस उत्सव में आप विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इनमें से कई कार्यक्रमों में आप भी भाग ले सकते हैं। यहां आप विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित सामान खरीद सकते हैं। यहां राजस्थान के बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में जान सकते हैं।