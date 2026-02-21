माल्टा में स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने के लिए बनें इन त्योहारों के जश्न का हिस्सा

माल्टा एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां के त्योहार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा होते हैं। हर त्योहार में अलग-अलग परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप माल्टा की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहां के इन त्योहारों का अनुभव जरूर करें। इनसे आपको माल्टा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा।

#1 सांता मारिया का त्योहार सांता मारिया का त्योहार हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार गोजो द्वीप पर खास महत्व रखता है। इस दिन लोग चर्च में पूजा करते हैं और फिर एक बड़ी परेड निकाली जाती है, जिसमें रंग-बिरंगी झांकियां शामिल होती हैं। इस परेड में लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर शामिल होते हैं और संगीत का मजा लेते हैं। इसके अलावा इस दिन कई खेल-कूद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

#2 लुईसा का उत्सव लुईसा उत्सव हर साल मई महीने में मनाया जाता है। यह पर्व माल्टा के सबसे पुराने शहर वलेटा में होता है। इस मौके पर शहर को खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। यहां विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नाच-गाना और नाटक आदि। इसके साथ ही इस दिन कई खेल-कूद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य आतिशबाजी शो होता है।

Advertisement

#3 फेस्टा ता' मार्सा का पर्व फेस्टा ता' मार्सा माल्टा के छोटे-से शहर मार्सा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। इसे हर साल अगस्त महीने में आयोजित किया जाता है। इस पर्व में स्थानीय लोग पारंपरिक तरीके से पूजा करते हैं। इसके बाद एक भव्य परेड निकाली जाती है, जिसमें बड़े-बड़े रथ होते हैं। ये सभी रथ धार्मिक प्रतीकों से सजे होते हैं। इसके अलावा इस मौके पर कई संगीत कार्यक्रम और सांस्कृतिक शो भी आयोजित किए जाते हैं।

Advertisement