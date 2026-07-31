घर पर अपने दोस्तों के साथ ऐसे मनाएं फ्रेंडशिप डे

घर पर दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए अपनाएं ये मजेदार तरीके

लेखन अंजली 05:57 pm Jul 31, 202605:57 pm

क्या है खबर?

हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस साल यह 2 अगस्त को है। इस दिन को मनाने का कारण यह है कि दोस्त आपकी जिंदगी को खुशियों और हंसी से भर देते हैं। इसलिए हर किसी के लिए उसका दोस्त खास होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे का मजा घर पर ही बना सकते हैं।