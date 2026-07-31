घर पर दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए अपनाएं ये मजेदार तरीके
क्या है खबर?
हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस साल यह 2 अगस्त को है। इस दिन को मनाने का कारण यह है कि दोस्त आपकी जिंदगी को खुशियों और हंसी से भर देते हैं। इसलिए हर किसी के लिए उसका दोस्त खास होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे का मजा घर पर ही बना सकते हैं।
#1
दोस्ती पर आधारित फिल्म देखें
फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखना एक बढ़िया तरीका हो सकता है।
इसके लिए आप अपने घर को छोटे थिएटर में बदल सकते हैं और अपने पसंदीदा नाश्ते के साथ दोस्ती पर आधारित फिल्म का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन पर 'दोस्त' टीवी शो की कुछ कड़ियां भी देख सकते हैं। यह आपके दिन को और खास बना देगा।
#2
नाच-गाने की पार्टी का करें आयोजन
अगर आपको और आपके दोस्तों को नाचना पसंद है तो फ्रेंडशिप डे के दिन एक नाच-गाने की पार्टी का आयोजन करें।
इसके लिए सबसे पहले अपने घर पर कुछ जगह खाली करें, फिर अपने पसंदीदा गानों की एक सूची बनाएं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ नाचें।
इसके अलावा आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ मोमबत्ती के उजाले में डिनर का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
बोर्ड गेम्स खेलें
आजकल कई तरह के बोर्ड गेम्स मौजूद हैं, जिनका आप अपने दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप अपने दोस्तों के साथ कुछ ताश के खेल भी खेल सकते हैं। अगर आप 2 से 4 लोगों के साथ खेलने वाले बोर्ड गेम्स के विकल्प तलाश रहे हैं तो आप लूडो, बिजनेस आदि को आजमा सकते हैं। यह आपको और आपके दोस्तों को व्यस्त रखेगा।
#4
एक साथ मिलकर बनाएं कोई व्यंजन
दोस्ती दिवस पर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई खास पकवान भी बना सकते हैं।
इसके लिए आप अपने पसंदीदा व्यंजन का चुनाव कर सकते हैं और उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बना सकते हैं। इससे न केवल आपका समय अच्छा कटेगा, बल्कि आप सभी को एक नया अनुभव भी मिलेगा।
आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई नई रेसिपी भी आजमा सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं।