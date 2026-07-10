फंगल मुंहासे से हैं परेशान? जानिए इसके कारण, लक्षण और अन्य महत्वपूर्ण बातें

बचाव

फंगल मुंहासे से बचाव के तरीके

फंगल मुंहासे से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। हमेशा साफ कपड़े पहनें और पसीना आने पर तुरंत बदल लें। त्वचा को नियमित रूप से साफ रखें और नमी बनाए रखने वाले उत्पादों का उपयोग करें। तैलीय चीजों से बचें और हल्के उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, ताकि शरीर को पोषण मिलता रहे और त्वचा स्वस्थ बनी रहे। इन सरल उपायों को अपनाकर आप फंगल मुंहासे से बच सकते हैं।