बिल्ली को पालने वाले न करें ये गलतियां, नए मालिकों को हो सकती हैं परेशानियां

नए बिल्ली मालिक अक्सर अपनी बिल्ली को वही खाना देते हैं, जो वे खुद खाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि बिल्लियों की खाने की जरूरतें अलग होती हैं।

उन्हें ऐसी चीजें खिलाएं, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद हों जैसे कि मछली, चिकन या खासतौर पर बिल्ली के लिए बने हुए खाने।

इसके अलावा उन्हें ताजे पानी देना भी जरूरी है ताकि उनकी प्यास सही तरीके से बुझ सके और वे स्वस्थ रह सकें।