बिल्ली को पालने वाले न करें ये गलतियां, नए मालिकों को हो सकती हैं परेशानियां
क्या है खबर?
बिल्ली एक प्यारा और चंचल जानवर है, जिसे पालने में कई लोग गलती कर बैठते हैं, खासकर जब नए मालिक बिल्लियों को अपनाते हैं तो उनकी कुछ गलतियां उनके और उनकी बिल्ली के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपनी बिल्ली को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो नए बिल्ली मालिक अक्सर करते हैं।
#1
ज्यादा प्यार दिखाना
बिल्ली को ज्यादा प्यार दिखाना अच्छा होता है, लेकिन इसे ज्यादा करने से बचें। बहुत अधिक प्यार से बिल्ली को अजीब लग सकता है और वह तनावग्रस्त हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप उसे समय-समय पर ही प्यार दिखाएं और उसे अपनी जगह दें ताकि वह आराम महसूस कर सके।
इसके अलावा उसे अपने हिसाब से खेलने दें ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।
#2
गलत खाना देना
नए बिल्ली मालिक अक्सर अपनी बिल्ली को वही खाना देते हैं, जो वे खुद खाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि बिल्लियों की खाने की जरूरतें अलग होती हैं।
उन्हें ऐसी चीजें खिलाएं, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद हों जैसे कि मछली, चिकन या खासतौर पर बिल्ली के लिए बने हुए खाने।
इसके अलावा उन्हें ताजे पानी देना भी जरूरी है ताकि उनकी प्यास सही तरीके से बुझ सके और वे स्वस्थ रह सकें।
#3
सफाई का ध्यान न रखना
सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात आती है बिल्लियों की। नए मालिक अक्सर यह भूल जाते हैं कि बिल्लियों की लिटर बॉक्स को नियमित रूप से साफ करना जरूरी होता है।
अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो आपकी बिल्ली गंदगी करने लगेगी, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
इसके अलावा बिल्लियों के बिस्तर और खिलौनों की भी सफाई करते रहें ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें।
#4
टीके और सेहत की जांच करवाना न भूलें
बिल्ली के लिए नियमित टीके और सेहत की जांच करवाना बहुत जरूरी है। नए मालिक अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी बिल्ली बीमार हो सकती है या उसकी उम्र कम हो सकती है।
समय-समय पर पशु चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी सेहत का ध्यान रखें।
इसके अलावा उसकी डाइट और रहने की जगह पर भी ध्यान दें ताकि वह स्वस्थ और खुश रह सके। इस तरह आप अपनी बिल्ली को बेहतर देखभाल दे सकते हैं।
#5
सामाजिकरण में कमी होना
बिल्लियां स्वभाव से शर्मीली होती हैं, इसलिए नए मालिक उन्हें तुरंत अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना पाते। उन्हें धीरे-धीरे सामाजिकरण की जरूरत होती है ताकि वे नए माहौल में आसानी से ढल सकें।
उनके साथ समय बिताएं, खेलें और उन्हें प्यार दें ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और आपके साथ घुल-मिल सकें।
इन आसान तरीकों से आप अपनी बिल्ली को बेहतर तरीके से अपना सकते हैं।