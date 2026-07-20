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इन नस्लों वाली प्यारी बिल्लियों को पालने में नहीं करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत
कम देखभाल मांगने वाली बिल्लियां

इन नस्लों वाली प्यारी बिल्लियों को पालने में नहीं करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत

लेखन सयाली
Jul 20, 2026
04:15 pm
क्या है खबर?

बिल्लियां आमतौर पर स्वतंत्र और कम देखभाल वाली होती हैं। हालांकि, अगर आप पहली बार बिल्ली पालने जा रहे हैं तो सही नस्ल का चुनाव करना जरूरी है। कुछ नस्लें अन्य की तुलना में कम देखभाल की मांग करती हैं और इनकी देखभाल करना आसान होता है। इस लेख में हम आपको ऐसी बिल्ली की नस्लों के बारे में बताएंगे, जिनका पालन-पोषण करना आपके लिए आसान हो सकता है।

#1

ब्रिटिश शॉर्ट हेयर बिल्ली

ब्रिटिश शॉर्ट हेयर बिल्ली को उनकी गोल आंखों और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है। ये बिल्ली की नस्लें बहुत ही शांत मिजाज की होती हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।

इनको नियमित रूप से बालों को संवारने की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप ही अपनी साफ-सफाई का ध्यान रख सकती हैं और बहुत ही आराम से जीवन जीती हैं।

#2

अमेरिकन शॉर्ट हेयर बिल्ली

अमेरिकन शॉर्ट हेयर बिल्ली भी एक ऐसी नस्ल है, जो कम देखभाल मांगती है। इनकी त्वचा पर छोटे-छोटे बाल होते हैं, जो इन्हें गर्मी से बचाते हैं और इन्हें ज्यादा नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

ये बिल्ली की नस्लें बहुत ही सक्रिय होती हैं और खेल-कूद में समय बिताना पसंद करती हैं। इन्हें रोजाना कुछ समय खेलने के लिए देना जरूरी होता है, ताकि ये स्वस्थ रहें और खुश भी रहें।

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#3

बंगाल बिल्ली

बंगाल बिल्ली को उनके खूबसूरत पैटर्न वाली त्वचा के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर होती हैं।

इनकी देखभाल करना आसान होता है, क्योंकि ये अपने आप ही साफ-सफाई रख सकती हैं। इन्हें नियमित रूप से बालों को संवारने की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

ये बिल्ली की नस्लें बहुत ही दोस्ताना स्वभाव वाली होती हैं और आपके परिवार का हिस्सा बन जाती हैं।

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#4

स्फिंक्स बिल्ली

स्फिंक्स बिल्ली बिना बालों वाली होती हैं, इसलिए इनकी देखभाल करना आसान होता है। इन्हें नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इन्हें समय-समय पर पोंछना पड़ता है, ताकि त्वचा साफ रहे।

इनकी त्वचा पर तेल जमा नहीं होता, जिससे बदबू नहीं आती। इन सभी नस्लों का पालन-पोषण करना आसान है, इसलिए अगर आप पहली बार बिल्ली पाल रहे हैं तो इनमें से किसी एक नस्ल का चुनाव कर सकते हैं।

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