इन नस्लों वाली प्यारी बिल्लियों को पालने में नहीं करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत

बंगाल बिल्ली को उनके खूबसूरत पैटर्न वाली त्वचा के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही सक्रिय और ऊर्जा से भरपूर होती हैं।

इनकी देखभाल करना आसान होता है, क्योंकि ये अपने आप ही साफ-सफाई रख सकती हैं। इन्हें नियमित रूप से बालों को संवारने की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

ये बिल्ली की नस्लें बहुत ही दोस्ताना स्वभाव वाली होती हैं और आपके परिवार का हिस्सा बन जाती हैं।