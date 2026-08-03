कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है कसावा, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

कसावा में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

फाइबर भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

इसके अलावा फाइबर आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे आंत का स्वास्थ्य बेहतर होता है।

नियमित रूप से फाइबर युक्त भोजन करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट की समस्याओं से बचाव होता है।