मानसून के दौरान UTI होने के कारण

मानसून के दौरान बढ़ जाते हैं मूत्र मार्ग संक्रमण के मामले, जानिए इसके कारण

लेखन अंजली 02:12 pm Jul 15, 202602:12 pm

क्या है खबर?

मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI) एक बीमारी है, जो बैक्टीरिया के कारण होती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है। UTI किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन यह महिलाओं में ज्यादा होती है। मानसून के दौरान नमी और बैक्टीरिया के बढ़ते स्तर के कारण UTI के मामलों में वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं कि UTI के क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।