पतझड़ के मौसम में यात्रा के लिए बैग में रखें ये 5 चीजें, सफर होगा आरामदायक
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपने साथ ठंडक और हल्की गर्मी का अनोखा मेल लेकर आता है। सुबह-शाम ठंड महसूस होती है, जबकि दिन के समय हल्की गर्माहट रहती है। ऐसे में अगर आप इस मौसम में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी चीजों को साथ ले जाना आपकी यात्रा को आरामदायक और यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, जो इस मौसम में आपके सफर के लिए जरूरी हैं।
#1
हल्के और आरामदायक गर्म कपड़े
पतझड़ के दौरान ठंडी हवाएं चलती हैं, जो सुबह और शाम को ज्यादा महसूस होती हैं। इसलिए अपने साथ हल्के और आरामदायक गर्म कपड़े जरूर रखें।
जैकेट, स्वेटर, शॉल, या मफलर जैसे कपड़े इस मौसम में ठंड से बचाने में मददगार होते हैं। ये कपड़े न केवल आपको ठंड से बचाएंगे, बल्कि आपको आराम भी देंगे।
अगर आप यात्रा के दौरान हल्का सामान ले जाना चाहते हैं तो ऐसे कपड़े चुनें जो कम जगह घेरें।
#2
त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन
पतझड़ में सूरज की किरणें हल्की लग सकती हैं, लेकिन इनसे त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है।
इस मौसम में भी सूरज की किरणों से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
अपने साथ एक अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन जरूर रखें और इसे बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव मिलेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#3
शरीर को तरोताजा रखने के लिए पानी
पतझड़ के मौसम में हल्की ठंडक के कारण हमें प्यास कम लग सकती है, लेकिन शरीर को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है।
अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। इससे आपका शरीर तरोताजा रहेगा और थकान भी महसूस नहीं होगी।
अगर आप चाहते हैं कि शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिले तो नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी साथ रखें।
#4
यात्रा की यादों के लिए फोटो खींचने का सामान
यात्रा के दौरान सुंदर नजारों और खास पलों को कैद करना हर किसी को पसंद होता है। इसलिए अपने साथ फोटो खींचने के लिए कैमरा या मोबाइल फोन जरूर रखें।
अगर आपका कैमरा या मोबाइल फोन पानी से बचाव करने वाला नहीं है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए एक कवर या बैग जरूर साथ रखें।
इस तरह आप अपनी यात्रा के हर खास पल को यादगार बना सकते हैं।
#5
चार्जर और बैटरी का इंतजाम
यात्रा के दौरान अगर आपके मोबाइल फोन या अन्य उपकरण की बैटरी खत्म हो जाए, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अपने साथ चार्जर और बैटरी चार्ज करने वाला उपकरण जरूर रखें।
इससे आप अपने उपकरणों को आसानी से चार्ज कर पाएंगे और यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। यह आपकी यात्रा को सुगम और बिना किसी रुकावट के पूरा करने में मदद करेगा।