पतझड़ के दौरान ट्रैवल बैग में रखें ये चीजें

पतझड़ के मौसम में यात्रा के लिए बैग में रखें ये 5 चीजें, सफर होगा आरामदायक

लेखन अंजली 06:01 am Sep 10, 202606:01 am

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम अपने साथ ठंडक और हल्की गर्मी का अनोखा मेल लेकर आता है। सुबह-शाम ठंड महसूस होती है, जबकि दिन के समय हल्की गर्माहट रहती है। ऐसे में अगर आप इस मौसम में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी चीजों को साथ ले जाना आपकी यात्रा को आरामदायक और यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, जो इस मौसम में आपके सफर के लिए जरूरी हैं।