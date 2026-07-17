गाजर बनाम लाल शिमला मिर्च: कौन-सी सब्जी है स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद?
क्या है खबर?
गाजर और लाल शिमला मिर्च, दोनों ही सब्जियां अपने खास स्वाद और रंग के लिए जानी जाती हैं। ये कई प्रकार के खाने में उपयोग की जाती हैं और इनका पोषण मूल्य भी अच्छा होता है। हालांकि, जब बात स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद सब्जी की आती है, तो यह जानना जरूरी होता है कि इनमें से कौन-सी सब्जी अधिक फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि गाजर और लाल शिमला मिर्च में से कौन-सी सब्जी अधिक स्वास्थ्यवर्धक है।
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गाजर के फायदे
गाजर विटामिन-A का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसके अलावा इसमें बीटा-कैरोटीन और फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को सही रखता है।
गाजर में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से लड़ने में मदद करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
गाजर का सेवन दिल की बीमारियों का खतरा कम करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है।
#2
लाल शिमला मिर्च के फायदे
लाल शिमला मिर्च में विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं और आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
लाल शिमला मिर्च में पोटेशियम और फाइबर भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और पाचन क्रिया को सही रखता है।
#3
कैलोरी की मात्रा में अंतर
कैलोरी की मात्रा के मामले में गाजर और लाल शिमला मिर्च में अंतर है।
जहां 100 ग्राम गाजर में लगभग 41 कैलोरी होती हैं, वहीं 100 ग्राम लाल शिमला मिर्च में लगभग 20 कैलोरी होती हैं।
इस प्रकार दोनों ही सब्जियों में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो इन्हें वजन घटाने वाले आहार के लिए उपयुक्त बनाती है।
हालांकि, इनका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना फायदेमंद होता है।
#4
स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद कौन-सी सब्जी?
गाजर और लाल शिमला मिर्च दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन गाजर अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
इसमें विटामिन-A की उच्च मात्रा होती है, जो आंखों के लिए लाभकारी है। वहीं लाल शिमला मिर्च में विटामिन-C अधिक होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।
इसलिए अगर आप आंखों की देखभाल चाहते हैं तो गाजर चुनें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लाल शिमला मिर्च का सेवन करें।