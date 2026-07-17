गाजर बनाम लाल शिमला मिर्च

गाजर बनाम लाल शिमला मिर्च: कौन-सी सब्जी है स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद?

लेखन अंजली 05:13 pm Jul 17, 202605:13 pm

क्या है खबर?

गाजर और लाल शिमला मिर्च, दोनों ही सब्जियां अपने खास स्वाद और रंग के लिए जानी जाती हैं। ये कई प्रकार के खाने में उपयोग की जाती हैं और इनका पोषण मूल्य भी अच्छा होता है। हालांकि, जब बात स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद सब्जी की आती है, तो यह जानना जरूरी होता है कि इनमें से कौन-सी सब्जी अधिक फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि गाजर और लाल शिमला मिर्च में से कौन-सी सब्जी अधिक स्वास्थ्यवर्धक है।