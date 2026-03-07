खाने का जायका बढ़ा सकती है अजवाइन, इससे बने ये 4 व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद

अजवाइन का उपयोग आमतौर पर दाल, पराठे और सब्जियों में किया जाता है। यह मसाला भोजन में एक नमकीन और अनोखा स्वाद जोड़ देता है। इसकी मदद से कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाया जा सकता है और इससे कई जायकेदार पकवान भी बनते हैं। अजवाइन पाचन को ठीक रखती है और गैस की समस्या से भी राहत दिलाती है। आइए अजवाइन से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी पर नजर डालते हैं।

#1 अजवाइन के पराठे अजवाइन के पराठे एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और भुनी हुई अजवाइन मिलाकर गूंथ लें। अब छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलें और तवे पर घी या तेल लगाकर सेंक लें। आप इन पराठों का जायका लाल मिर्च वाली या लहसुन वाली चटनी के साथ ले सकते हैं। इसे चाय के साथ खाना भी बढ़िया लगता है।

#2 अजवाइन की सब्जी अजवाइन की सब्जी एक अनोखी सब्जी हो सकती है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के खान-पान में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आलू, गोभी या लौकी जैसी सब्जियों को काटकर तैयार करें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं। कटी हुई सब्जियों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में भुनी हुई अजवाइन डालें और ढक्कन लगाकर पकने दें, जब तक कि सब्जी नरम न हो जाए।

#3 अजवाइन की चटनी अजवाइन की चटनी एक बेहतरीन चटनी हो सकती है, जिसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। इसके लिए धनिया पत्ती, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू के रस और भुनी हुई अजवाइन को मिलाकर पीस लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को भी ठीक रखती है। इसे बनाना बहुत आसान है और यह आपके खाने का जायका बढ़ा सकती है। आप चाहें तो इसमें लहसुन या अदरक आदि भी मिला सकते हैं।

