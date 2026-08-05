कई समस्याओं का हल बन सकता है इलायची का इस्तेमाल, जानिए कैसे

इलायची में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण मुंहासों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

इसके लिए थोड़ी-सी इलायची को पानी में उबालकर उसका ठंडा पानी चेहरे पर लगाएं। यह उपाय त्वचा को साफ रखने और मुंहासों को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है।

इसके अलावा इलायची का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, जो सीधे मुंहासों पर लगाया जा सकता है। यह उपाय त्वचा को ताजगी और निखार भी देता है।