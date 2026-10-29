रोजाना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे? ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये तरीके

नींबू पानी में विटामिन-C, विशेष तत्व और खनिज होते हैं, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नींबू पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकालने और वजन नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़े और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। नींबू पानी का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।