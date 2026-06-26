पुराने कपड़ों को दान नहीं कर सकते? ऐसे करें उनका इस्तेमाल

लेखन अंजली 01:08 pm Jun 26, 202601:08 pm

क्या है खबर?

अक्सर हम कपड़े खरीदते हैं और कुछ महीनों बाद वे पुराने लगने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके साथ क्या करें। अगर कपड़ों में कोई खराबी हो या वे दान करने के योग्य न हों तो उन्हें फेंकने का मन नहीं करता और ऐसे में पुराने कपड़ों को नए तरीके से इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने पुराने कपड़ों का दोबारा उपयोग कर सकते हैं।