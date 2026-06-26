पुराने कपड़ों को दान नहीं कर सकते? ऐसे करें उनका इस्तेमाल
क्या है खबर?
अक्सर हम कपड़े खरीदते हैं और कुछ महीनों बाद वे पुराने लगने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके साथ क्या करें। अगर कपड़ों में कोई खराबी हो या वे दान करने के योग्य न हों तो उन्हें फेंकने का मन नहीं करता और ऐसे में पुराने कपड़ों को नए तरीके से इस्तेमाल करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने पुराने कपड़ों का दोबारा उपयोग कर सकते हैं।
#1
पुराने टी-शर्ट से बनाएं तकिया कवर
अगर आपके पास कई पुरानी टी-शर्ट हैं, जिनमें कोई कमी है या जिन्हें पहनना पसंद नहीं है तो आप उनसे तकिया कवर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक या दो टी-शर्ट को अपने तकिये के आकार के अनुसार काटें और उनकी किनारों को सिल लें। आप चाहें तो इन तकिया कवर पर कोई डिजाइन भी बना सकते हैं या फिर इन्हें रंग सकते हैं। इस तरह आपके पुराने कपड़े नए रूप में काम आएंगे।
#2
पुरानी जींस से बनाएं थैला
अब जब पुरानी जींस की स्टाइल पुरानी हो गई है तो उनसे एक सुंदर थैला बनाना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जींस को अपनी मनपसंद आकार में काटें और फिर उनकी नीचे की तरफ एक मजबूत कपड़ा सिलें ताकि थैला मजबूत बन सके। आप चाहें तो इस थैले पर कुछ कढ़ाई या फिर पेंटिंग करके उसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। इस तरह आपके पुराने कपड़े नए रूप में काम आएंगे।
#3
पुरानी साड़ियों से बनाएं पर्दे
अगर आपके पास कुछ पुरानी साड़ियां रखी हुई हैं, जिन्हें आप अब नहीं पहनतीं तो उनसे पर्दे बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए साड़ियों को अपनी खिड़कियों के आकार में काटें और उनकी ऊपर की तरफ रॉड लगाने वाला हिस्सा बना लें। आप चाहें तो इन पर्दों पर कुछ कढ़ाई या फिर रंग-बिरंगी पट्टियां जोड़कर उन्हें और भी आकर्षक बना सकती हैं। इस तरह आपके पुराने कपड़े नए रूप में काम आएंगे।
#4
पुराने स्वेटर से बनाएं गर्मजोशी देने वाला कंबल
सर्दियों में गर्मजोशी देने वाला कंबल बनाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए कई पुराने स्वेटरों को एक साथ जोड़कर बड़ा आकार तैयार करें। इस तरह आपके पुराने कपड़े नए रूप में काम आएंगे। इस कंबल को आप अपने बिस्तर पर रख सकते हैं या फिर सोफे पर भी उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल आपको गर्मजोशी देगा बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपके घर की सजावट का हिस्सा बन जाएगा।
#5
पुरानी दुपट्टों से बनाएं थैला
अगर आपके पास कई रंग-बिरंगे दुपट्टे रखे हुए हैं, जिनका उपयोग आप नहीं करतीं तो उनसे थैला बनाना आसान और आकर्षक तरीका हो सकता है। इसके लिए दो दुपट्टों को एक साथ जोड़कर उनके किनारों को सिल लें ताकि एक बड़ा थैला तैयार हो जाए। आप चाहें तो इस थैले पर कुछ कढ़ाई या फिर रंग-बिरंगी पट्टियां जोड़कर उसे और भी आकर्षक बना सकती हैं। इस तरह आपके पुराने कपड़े नए रूप में काम आएंगे।