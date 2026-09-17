बदलते मौसम में खराब हो सकता है आपका मूड? इन 5 तरीकों से सुधारें
क्या है खबर?
मौसम में बदलाव होते ही कई लोगों के मूड में भी बदलाव आ जाता है। बारिश से पतझड़ के मौसम की ओर बढ़ते हुए ठंड और नमी के कारण कई लोगों का मूड खराब हो जाता है। इसके कारण सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं।
#1
कसरत करें
कसरत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। नियमित रूप से कसरत करने से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं, जो आपको खुश और तरोताजा महसूस कराते हैं।
इसके अलावा यह तनाव को भी दूर करता है। रोजाना कुछ मिनट टहलना, दौड़ना या योग करना आपके मूड को बेहतर बना सकता है।
नियमित कसरत से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।
#2
सही खाना खाएं
आपका खाना भी आपके मूड पर बड़ा असर डाल सकता है। ताजे फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
तली-भुनी चीजें और अधिक मीठे से बचें क्योंकि ये आपके मूड को बिगाड़ सकते हैं। इसके बजाय हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों और मेवों का सेवन करें।
इसके अलावा संतुलित आहार लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।
#3
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेना अच्छा माना जाता है। सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहें और शांत माहौल में सोएं।
सोने से पहले हल्का संगीत सुनना या किताब पढ़ना भी फायदेमंद हो सकता है।
नियमित नींद लेने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।
#4
प्राकृतिक माहौल में समय बिताएं
प्राकृतिक माहौल में समय बिताने से आपका मन खुश रहता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। पार्क में टहलना, समुद्र तट पर समय बिताना या पहाड़ियों पर चढ़ाई करना अच्छा विकल्प हो सकता है।
प्रकृति की गोद में समय बिताने से आपका मन शांत रहता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।
इसके अलावा प्राकृतिक माहौल में समय बिताने से तनाव कम होता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#5
सामाजिक संपर्क बनाए रखें
अपनों से बातचीत करना या उनके साथ समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
अकेलापन महसूस होने पर किसी दोस्त या परिवार वाले से बात करें। इससे आपका मन हल्का होता है और आप सकारात्मक महसूस करते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप बदलते मौसम में भी अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं और मानसिक थकान से बच सकते हैं।