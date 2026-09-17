बदलते मौसम में खराब हो सकता है आपका मूड? इन 5 तरीकों से सुधारें

पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेना अच्छा माना जाता है। सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहें और शांत माहौल में सोएं।

सोने से पहले हल्का संगीत सुनना या किताब पढ़ना भी फायदेमंद हो सकता है।

नियमित नींद लेने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।