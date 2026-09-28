क्या आपका घर आपको खुश रख सकता है? इन 5 तरीकों को आजमाएं

लाइटिंग आपके घर के माहौल को पूरी तरह बदल सकती है। सही लाइटिंग न केवल आपके घर को रोशन करती है बल्कि उसमें एक खास आकर्षण भी जोड़ती है।

प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है इसलिए खिड़कियों को खुला रखें।

इसके अलावा सही प्रकार के लाइट फिक्स्चर जैसे कि सॉफ्ट लाइट्स या टेबल लैम्प्स भी उपयोगी हो सकते हैं।

रात के समय हल्की रोशनी का उपयोग करें ताकि वातावरण आरामदायक रहे और आंखों पर जोर न पड़े।