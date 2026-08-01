फेफड़ों का कैंसर

क्या आपके जीन फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं? जानिए इसकी सच्चाई

लेखन सयाली 05:59 pm Aug 01, 202605:59 pm

क्या है खबर?

फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो किसी भी उम्र और लिंग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कई लोग मानते हैं कि यह बीमारी केवल धूम्रपान करने वालों या धुएं के संपर्क में रहने वालों को होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीन भी इस बीमारी के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि जीन का फेफड़ों के कैंसर से क्या संबंध है और किस तरह से यह जोखिम बढ़ा सकते हैं।