क्या आपकी डाइट जोड़ों को मजबूती प्रदान कर सकती है? जानिए इसका प्रभाव

हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और केल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो जोड़ों की सूजन कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

इनमें फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर को हानिकारक तत्वों से मुक्त करता है।

इन सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व जोड़ों को मजबूत बनाने में भी सहायक होते हैं, जिससे वे उम्र बढ़ने के साथ भी स्वस्थ रहते हैं।