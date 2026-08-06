क्या आपका खान-पान जोड़ों को सुरक्षित रख सकता है? इन चीजों को खाने से बचें
क्या है खबर?
जोड़ों की समस्याओं से बचने के लिए खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि कुछ से बचना चाहिए। इस लेख में हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, जो जोड़ों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं, ताकि आप अपनी डाइट को सही तरीके से प्लान कर सकें। यहां जानिए उन खाद्य पदार्थों के बारे में, जिनका अधिक सेवन जोड़ो के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
#1
पैकेट वाले और जंक फूड से बचें
पैकेट वाले और जंक फूड में ज्यादा चीनी और नमक होते हैं, जो जोड़ों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
इनमें खराब किस्म की चर्बी भी होती है, जो सूजन पैदा कर सकती है और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाती है।
इनके अलावा इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ताजे फल-सब्जियों और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
#2
ज्यादा नमक का सेवन न करें
ज्यादा नमक का सेवन जोड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। नमक में सोडियम होता है, जो शरीर में पानी रोकता है और सूजन पैदा करता है।
इससे गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए खाने में नमक की मात्रा कम रखें और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें, जिनमें ज्यादा नमक होता है।
ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें, जिनमें प्राकृतिक नमक होता है।
#3
मिठाई और शक्कर का सेवन सीमित रखें
शक्कर का अधिक सेवन जोड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शक्कर में एक प्रकार की चीनी होती है, जो सूजन पैदा करती है और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाती है।
इसके अलावा शक्कर का अधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है, जिससे जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
इसलिए अपने आहार में शक्कर की मात्रा को सीमित रखें और ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें, जिनमें प्राकृतिक मिठास होती है।
#4
तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचें
तले-भुने खाद्य पदार्थों में ज्यादा चर्बी होती है, जो शरीर में सूजन पैदा करती है और जोड़ों पर दबाव डालती है।
इनका अधिक सेवन गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करें या संभव हो तो बिल्कुल न करें।
बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में ताजे फल-सब्जियों को शामिल करें, जिनमें प्राकृतिक वसा होती है और ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
#5
शराब और कैफीन का सीमित उपयोग करें
शराब और कैफीन युक्त पेय पदार्थों का अधिक सेवन जोड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। शराब पीने से शरीर में सूजन बढ़ती है, जिससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है।
कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफी आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं।
इनका अधिक सेवन गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करें या संभव हो तो बिल्कुल न करें।