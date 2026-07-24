क्या आप एक महीने के लिए कॉफी छोड़ सकते हैं? जानिए क्या होगा

कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को सक्रिय करने में मदद करता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन नहीं करते हैं तो इससे नींद की गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

कई अध्ययनों के मुताबिक, कैफीन के सेवन से नींद का चक्र प्रभावित होता है और नींद में हलचल बढ़ जाती है।

हालांकि, अगर आप 1 महीने तक कॉफी का सेवन नहीं करते हैं तो नींद में सुधार होगा और शरीर को भरपूर आराम मिलेगा।