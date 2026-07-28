मानसून के दौरान घर लग सकता है खराब? न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
मानसून की उमस भरी हवा घर को काफी नमी भरी बना सकती है और इससे घर में फफूंद लगने, दीवारों पर दाग पड़ने और गंदगी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कई लोग अपने घर को सजाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण घर की सुंदरता कम हो सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान घर को उदास बना सकती हैं।
#1
भारी पर्दे न लगाएं
गर्मियों में भारी पर्दों को हटाकर हल्के रंगों वाले पर्दे लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे कमरे में ताजगी बनी रहती है।
वैसे मानसून के दौरान भी आपको भारी पर्दों को लगाने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे पर्दे कमरे में अंधेरा कर सकते हैं।
इसके अलावा ऐसे पर्दे कमरे में नमी के कारण खराब हो सकते हैं। ऐसे में हल्के और पारदर्शी पर्दों का इस्तेमाल करें, जिससे कमरे में रोशनी बनी रहे।
#2
गलीचे बिछाने से बचें
मानसून में गलीचे बिछाने से बचें। इसका कारण है कि मानसून में गलीचे पर नमी लग सकती है, जिससे फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है। इससे गलीचे की खूशबू भी खराब हो जाती है।
ऐसे में मानसून के दौरान गलीचे को तह करके रख दें और सर्दियों में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घर के फर्श पर कुछ समय के लिए टाइल्स भी लगा सकते हैं।
#3
दीवारों के रंग पर ध्यान दें
अगर आपके घर की दीवारों पर हल्के रंग है तो मानसून के दौरान इन्हें बदलने पर विचार करें। दरअसल, दीवारों पर नमी लगने और फफूंद लगने के कारण इनका रंग बदल सकता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता।
इसलिए मानसून के दौरान हल्के रंगों वाले पेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दीवारों पर फफूंद लगने से बचाने के लिए इन्हें समय-समय पर साफ करते रहें।
#4
फूलों को घर के अंदर न रखें
मानसून के दौरान घर के अंदर फूलों को रखने से बचें क्योंकि इस मौसम में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं और उनसे घर में बदबू आने लगती है।
वैसे भी मानसून में घर के अंदर नमी काफी बढ़ जाती है, जो फूलों के लिए अनुकूल नहीं होती है।
इसके अतिरिक्त फूलों को घर के अंदर रखने से कीड़े-मकोड़े भी घर में घुस आते हैं। इसलिए घर के अंदर फूलों को रखने से बचें।
#5
घर में अच्छी रोशनी का रखें ध्यान
मानसून के दौरान घर में अच्छी रोशनी होना जरूरी है, लेकिन कई लोग इस मौसम में भी अंधेरे को दूर करने के लिए ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करने से घर का बिल बढ़ सकता है।
इसके अतिरिक्त ज्यादा लाइट्स से आंखों पर भी जोर पड़ता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घर में प्राकृतिक रोशनी आने दें। इसके लिए खिड़कियां खोलें और हल्के रंगों का इस्तेमाल करें।