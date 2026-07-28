मानसून के दौरान घर में न करें ये गलतियां

मानसून के दौरान घर लग सकता है खराब? न करें ये 5 गलतियां

लेखन अंजली 07:38 pm Jul 28, 202607:38 pm

क्या है खबर?

मानसून की उमस भरी हवा घर को काफी नमी भरी बना सकती है और इससे घर में फफूंद लगने, दीवारों पर दाग पड़ने और गंदगी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कई लोग अपने घर को सजाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण घर की सुंदरता कम हो सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान घर को उदास बना सकती हैं।