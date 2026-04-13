क्या पैर क्रॉस करके बैठना स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक? जानिए सही जानकारी

पैर क्रॉस करके बैठने की आदत कई लोगों के लिए रोजमर्रा की बात होती है। चाहे ऑफिस में हों या घर पर, अक्सर लोग इस मुद्रा में आराम से बैठते हैं। हालांकि, क्या यह वास्तव में सेहत के लिए अच्छा है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या इस मुद्रा से हमारी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ एक सुनी-सुनाई अफवाह ही है।

#1 शरीर पर असर पैर क्रॉस करके बैठने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इस मुद्रा में बैठने से पीठ और गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द और असुविधा हो सकती है। लंबे समय तक इस स्थिति में बैठने से रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है, जिससे पीठ दर्द जैसी समस्याएं हो खड़ी हो सकती हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि हम सही मुद्रा अपनाएं और समय-समय पर पैर सीधे करके बैठ जाएं।

#2 रक्त प्रवाह पर असर पैर क्रॉस करके बैठने से पैरों में रक्त का बहाव भी प्रभावित हो सकता है। इस स्थिति में बैठने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो सकता है। इससे पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द हो सकता है। लंबे समय तक इस मुद्रा में बैठने से पैरों की नसों पर खराब असर पड़ता है, जिससे पैरों में दर्द हो सकता है। इसलिए, इस मुद्रा को लंबे समय तक अपनाना सही नहीं है।

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#3 मांसपेशियों पर असर इस मुद्रा में बैठने से मांसपेशियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे खासकर जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। इस स्थिति में बैठने से मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ सकता है, जिससे दर्द और अकड़न हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक इस मुद्रा में बैठने से मांसपेशियों की लचीलापन कम हो सकती है, जिससे उन्हें खिंचाव या चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, सही मुद्रा अपनाना जरूरी है।

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#4 मानसिक स्वास्थ्य पर असर पैर क्रॉस करके बैठने की आदत मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। गलत मुद्रा में बैठने से शरीर में तनाव बढ़ सकता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। इसके अलावा गलत मुद्रा से शरीर में असुविधा महसूस होती है, जिससे मूड खराब हो सकता है। सही मुद्रा अपनाने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप सीधे ही बैठें।