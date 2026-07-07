जल्दी वजन घटाने से त्वचा का ढीला होना

क्या तेजी से वजन कम करने से ढीली हो जाती है त्वचा? जानें सच्चाई

लेखन सयाली 04:47 pm Jul 07, 202604:47 pm

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए कई लोग अलग-अलग तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ लोग खाने में कमी और व्यायाम का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऑपरेशन को बेहतर विकल्प मानते हैं। हालांकि, तेजी से वजन घटाने के बाद लोगों के मन में एक डर जरूर होता है कि कहीं उनकी त्वचा ढीली न पड़ जाए। आइए आज हम आपको इस बारे में सच्चाई बताते हैं कि क्या वाकई तेजी से वजन घटाने से त्वचा ढीली पड़ जाती है।