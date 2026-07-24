खराब नींद से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा

क्या खराब नींद से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है? जानिए

लेखन अंजली 01:14 pm Jul 24, 202601:14 pm

क्या है खबर?

हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों और अन्य कई जटिलताओं का कारण बन सकती है। नींद की गुणवत्ता का हाई ब्लड प्रेशर पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं तो इससे आपकी धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। आइए जानें कि सोने से पहले की गई गलतियां हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं।