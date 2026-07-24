क्या खराब नींद से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है? जानिए
क्या है खबर?
हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों और अन्य कई जटिलताओं का कारण बन सकती है। नींद की गुणवत्ता का हाई ब्लड प्रेशर पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं तो इससे आपकी धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। आइए जानें कि सोने से पहले की गई गलतियां हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं।
#1
सोने से पहले भारी खाना खाना
सोने से पहले भारी खाना खाना एक आम गलती है, जिसे हमें सुधारने की जरूरत है। रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए।
भारी खाने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे नींद खराब हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है।
इसके अलावा भारी खाने से एसिडिटी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं।
#2
चाय या कॉफी का सेवन करना
सोने से पहले चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है।
इनमें कैफीन होता है, जो नींद को प्रभावित कर सकता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। कैफीन से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है और ब्लड प्रेशर भी अस्थिर हो सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले कैफीन का सेवन न करें।
#3
मोबाइल या टीवी का उपयोग करना
रात को सोने से पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी का उपयोग करना भी एक गलत आदत है। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी आंखों और दिमाग पर बुरा असर डालती है, जिससे नींद आने में कठिनाई होती है।
इसके अलावा रात में इनका उपयोग करने से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। इसलिए सोने से पहले इनका उपयोग न करें।
#4
तनावपूर्ण काम करना
सोने से पहले किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण काम करना भी सही नहीं है। जैसे कि काम का बोझ या कोई गंभीर चर्चा करना इनसे बचना चाहिए। इनसे हमारा मन अशांत रहता है, जिससे नींद अच्छी नहीं आती और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है।
बेहतर होगा कि सोने से पहले कुछ हल्की-फुल्की गतिविधियां करें जैसे कि किताब पढ़ना या संगीत सुनना, जिससे मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है।
#5
शराब का सेवन करना
रात को शराब पीना भी एक गलत आदत है। भले ही कुछ लोग मानते हों कि शराब पीने से नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन यह गलत है। शराब पीने से नींद अच्छी नहीं आती और बार-बार उठना पड़ता रहता है।
इसके अलावा शराब पीने से ब्लड प्रेशर अस्थिर हो सकता है। इसलिए रात को शराब पीने से बचना चाहिए और इसके बजाय पानी या हर्बल चाय पीनी चाहिए।