मधुमेह पीड़ितों के लिए रक्तदान करना

क्या मधुमेह से पीड़ित लोग रक्तदान कर सकते हैं? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली 05:50 pm Jun 27, 202605:50 pm

क्या है खबर?

रक्तदान एक महान कार्य है जो कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या मधुमेह से पीड़ित लोग रक्तदान कर सकते हैं? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि क्या मधुमेह से पीड़ित लोग रक्तदान कर सकते हैं और इससे उन्हें या अन्य लोगों को कोई परेशानी होती है या नहीं। यह जानकारी कई लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से अहम है।