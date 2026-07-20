क्या अमृत फल बन सकता है अप्राकृतिक मिठास का विकल्प? जानें इसकी सच्चाई

अमृत फल को अप्राकृतिक मिठास के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना एक आम धारणा है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है।

अमृत फल का उपयोग करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह वास्तव में आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं।

अगर आप केवल इसकी वजह से अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए कारगर नहीं होगा। वजन घटाने के लिए अमृत फल का इस्तेमाल समझदारी से करें।