क्या अचार खराब हो सकता है? जानें खराब होने के संकेत और भंडारण के तरीके

अचार का रंग अगर अचानक से बदल जाए या फिर उसमें धुंधला पन आ जाए तो यह भी खराब होने का एक संकेत हो सकता है।

ताजे अचार का रंग हमेशा साफ और चमकदार होता है। अगर आपके अचार का रंग धुंधला हो गया है या फिर उसमें कोई असामान्य बदलाव आ गया है तो उसे खाने से बचें।

ऐसा होना बताता है कि अचार में बैक्टीरिया पनप गए हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।