क्या गर्मी और नमी दवाओं को खराब कर सकती हैं? जानिए 5 संकेत

दवाओं के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इनमें साफ लिखा होता है कि दवा को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और किन परिस्थितियों में रखना चाहिए।

अगर पैकेट फटा हुआ हो या उसमें से कोई जानकारी साफ न हो रही हो तो उस दवा का इस्तेमाल न करें और उसे फेंक दें।

इसके अलावा दवा की समाप्ति तिथि पर भी ध्यान दें ताकि आप सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल कर सकें।