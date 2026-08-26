क्या गर्मी और नमी दवाओं को खराब कर सकती हैं? जानिए 5 संकेत
क्या है खबर?
अगर दवाइयां गर्मी और नमी के संपर्क में आती हैं तो इससे उनकी असर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए दवाइयों को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, दवाओं की स्थिति पर नजर रखना भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चल सकता है कि दवा खराब हो गई है या नहीं। आइए जानते हैं कि दवाओं के खराब होने पर क्या-क्या संकेत मिल सकते हैं।
#1
रंग और गंध में बदलाव
दवाओं का रंग और गंध बदलना यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि दवा खराब हो गई है।
अगर आपको दवा में कोई बदलाव नजर आता है तो उसका इस्तेमाल न करें। दवा के रंग या गंध में बदलाव का मतलब है कि उसमें हानिकारक तत्व विकसित हो गए हैं।
ऐसे में बेहतर होगा कि आप उस दवा को फेंक दें और उसकी जगह नई दवा खरीदें।
#2
बनावट में बदलाव आना
अगर आपको अपनी दवाओं की बनावट में कोई बदलाव नजर आए, जैसे कि वह पाउडर की तरह बिखरने लगे या उसमें दाने दिखें तो समझ जाइए कि वह खराब हो गई है।
ऐसे में उस दवा का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
दवा की बनावट में बदलाव का मतलब है कि उसमें हानिकारक तत्व विकसित हो गए हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
#3
असर का कम होना
अगर आप किसी दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी वही असर नहीं मिल रहा है, जो पहले मिलता था तो हो सकता है कि वह खराब हो गई हो।
दवा के असर का कम होना यह बताता है कि उसमें हानिकारक तत्व विकसित हो गए हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
ऐसे में उस दवा का इस्तेमाल न करें और उसकी जगह नई दवा खरीदें।
#4
पैकेट पर ध्यान दें
दवाओं के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इनमें साफ लिखा होता है कि दवा को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए और किन परिस्थितियों में रखना चाहिए।
अगर पैकेट फटा हुआ हो या उसमें से कोई जानकारी साफ न हो रही हो तो उस दवा का इस्तेमाल न करें और उसे फेंक दें।
इसके अलावा दवा की समाप्ति तिथि पर भी ध्यान दें ताकि आप सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल कर सकें।
#5
डॉक्टर की सलाह लें
अगर आपको किसी दवा की स्थिति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वे आपको बता सकते हैं कि क्या उस दवा का इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं।
इसके अलावा डॉक्टर आपको सही जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी दवा आपके लिए बेहतर होगी और कैसे उसे सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।