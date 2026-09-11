फैटी लिवर को प्राकृतिक रूप से ठीक करना

क्या फैटी लिवर को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सकता है? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली 09:55 am Sep 11, 202609:55 am

क्या है खबर?

फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है, जिसमें लिवर में ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है। यह समस्या मोटापा, मधुमेह और गलत खान-पान जैसी आदतों से जुड़ी होती है। कई लोग मानते हैं कि इसे घरेलू तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई जीवनशैली में बदलाव और घरेलू उपायों से फैटी लिवर को प्राकृतिक रूप से ठीक करना संभव है या नहीं। यह जानकारी स्वास्थ्य के लिहाज से अहम होगी।