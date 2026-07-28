सब्जियों के सूप का वजन पर असर

क्या सब्जियों का सूप पीने से वजन घट सकता है? जानिए

लेखन अंजली 07:43 pm Jul 28, 202607:43 pm

क्या है खबर?

बढ़ते वजन को नियंत्रित करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं। इनमें से एक है सब्जियों का सूप। यह माना जाता है कि सब्जियों का सूप पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे व्यक्ति कम खाता है और वजन घटता है। हालांकि, क्या यह सच में असरदार है? इस लेख में हम इस दावे की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई सब्जियों का सूप पीने से वजन घटता है या नहीं।