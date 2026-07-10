क्या मधुमेह रोगी सुबह खाली पेट भीगे बादाम खा सकते हैं? जानिए

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भीगे बादाम का पोषण मूल्य

भीगे बादाम में प्रोटीन, फाइबर, अच्छी वसा और विटामिन-E जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह खाने का एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसके अलावा भीगे बादाम में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। यह पाचन को सुधारने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना फायदेमंद हो सकता है।