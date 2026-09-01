साइकिलिंग का कोर पर असर

क्या साइकिलिंग पिलाटेस की तरह कोर को मजबूत कर सकती है? जानें सच्चाई

लेखन सयाली 04:54 pm Sep 01, 202604:54 pm

क्या है खबर?

साइकिलिंग और पिलाटेस, दोनों ही एक्सरसाइज के अलग-अलग तरीके हैं। जहां पिलाटेस कोर की मजबूती पर खास जोर देता है, वहीं साइकिलिंग मुख्य रूप से दिल की सेहत और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने पर केंद्रित होती है। क्या साइकिलिंग वास्तव में पिलाटेस की तरह कोर को मजबूत कर सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दोनों एक्सरसाइज की प्रकृति और उनके प्रभावों पर ध्यान देना होगा।