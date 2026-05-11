क्या मिक्सी में तैयार किया जा सकता है केक का बैटर? जानिए सही तरीका

केक बनाना एक मजेदार और स्वादिष्ट अनुभव हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिक्सी का इस्तेमाल करके भी बेहतरीन केक का बैटर बनाया जा सकता है? जी हां, मिक्सी का इस्तेमाल करके आप आसानी से और जल्दी से केक का बैटर तैयार कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिससे आप अपने घर पर ही बेहतरीन केक बना सकें।

#1 मिक्सी में आटे को अच्छे से मिलाएं आटे को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह मिलाना बहुत जरूरी है। इससे आटा और बाकी सामग्री अच्छे से मिल जाते हैं और बैटर एकसार हो जाता है। इसके लिए मिक्सी को मध्यम गति पर चलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं। ध्यान रखें कि मिक्सी को ज्यादा न चलाएं क्योंकि इससे बैटर ज्यादा पतला हो सकता है। 2-3 मिनट तक मिक्सी चलाने के बाद बैटर तैयार हो जाएगा, जो आपके केक के लिए बेहतरीन होगा।

#2 दूध और तेल मिलाएं दूध और तेल मिलाने के लिए भी मिक्सी का इस्तेमाल करें। इसके लिए मिक्सी को मध्यम गति पर चलाते हुए दूध और तेल डालें। इससे बैटर मुलायम बनेगा और केक नरम भी होगा। ध्यान रखें कि दूध और तेल दोनों ही कमरे के तापमान पर होने चाहिए ताकि वे आसानी से मिल सकें। इस प्रक्रिया से बैटर एकसार हो जाएगा और आपके केक का स्वाद भी बेहतरीन होगा।

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#3 वनीला एसेंस या अन्य स्वाद डालें बैटर में स्वाद जोड़ने के लिए वनीला एसेंस या अन्य फ्लेवर्स डालें जैसे बादाम का अर्क, नारियल का अर्क आदि। इसके लिए मिक्सी को हल्की गति पर चलाते हुए फ्लेवर्स डालें ताकि वे अच्छे से मिल जाएं। अगर आप चॉकलेट स्वाद पसंद करते हैं, तो कोको पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा सूखी मेवे जैसे बादाम, काजू आदि भी मिला सकते हैं।

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