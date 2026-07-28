क्या जानवर झूठ पकड़ सकते हैं? इन 5 जानवरों में है वो क्षमता

कुत्ते इंसानों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वे हमारी आवाज, हावभाव और यहां तक कि हमारी गंध से भी हमारे मूड का पता लगा सकते हैं।

कई शोध बताते हैं कि कुत्ते इंसानों के झूठ को पहचान सकते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जिन्हें कुत्ता महसूस कर सकता है और उसकी प्रतिक्रिया से यह पता लगाया जा सकता है कि वह झूठ बोल रहा है।