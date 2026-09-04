क्या ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट गैस बनने का कारण बन सकती है? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
प्रोटीन का सेवन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह गैस बनने का कारण भी बन सकता है? अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाना हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन यह सही नहीं हो सकता। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे ज्यादा प्रोटीन खाने से गैस बन सकती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
#1
पाचन तंत्र पर असर
ज्यादा प्रोटीन खाने से पाचन क्रिया पर दबाव बढ़ता है, जो गैस बनने का कारण हो सकता है। जब हम अधिक प्रोटीन लेते हैं, तो इसे पचाने में अधिक समय लगता है, जिससे पेट में गैस बनने लगती है।
कुछ प्रोटीन स्रोतों में रेशे की कमी होती है, जिससे भी गैस बन सकती है। इसलिए प्रोटीन का संतुलित मात्रा में सेवन करना जरूरी है।
#2
प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन
प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे पैकेट में मिलने वाले प्रोटीन बार या शेक्स में अक्सर अधिक मात्रा में चीनी और कृत्रिम स्वाद होते हैं, जो गैस का कारण बन सकते हैं।
इन खाद्य पदार्थों में मौजूद तत्व पेट में सूजन पैदा कर सकते हैं और गैस की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन लेना बेहतर होता है, जैसे कि दाल, चना, सोयाबीन आदि, जो गैस की समस्या से बचाते हैं।
#3
दूध और डेयरी उत्पाद
दूध और डेयरी उत्पादों में एक प्रकार की चीनी होती है, जिसे पचाना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो दूध या डेयरी उत्पादों से भी गैस बन सकती है।
कुछ लोगों को इस चीनी से परेशानी होती है, जिससे पेट में सूजन और गैस की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन सीमित करें या इनके बजाय सोया दूध का उपयोग करें।
#4
फल और सब्जियों का सही चयन
कुछ फल और सब्जियां जैसे सेब, नाशपाती, ब्रोकोली आदि भी गैस का कारण बन सकते हैं। हालांकि ये फल-सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह से छोड़ना सही नहीं होगा।
इनका सही तरीके से सेवन करने पर आप इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों का लाभ ले सकते हैं।
उदाहरण के लिए इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर या हल्का भाप देकर खाएं ताकि गैस बनने की संभावना कम हो।
#5
पानी का सेवन बढ़ाएं
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है ताकि शरीर ठीक तरीके से काम कर सके। पानी हमारे पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है।
अगर हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, तो हम ज्यादा खाना नहीं खाते और गैस बनने की संभावना कम रहती है। इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी शामिल करें।