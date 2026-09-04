क्या ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट गैस बनने का कारण बन सकती है? जानिए सच्चाई

दूध और डेयरी उत्पादों में एक प्रकार की चीनी होती है, जिसे पचाना कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो दूध या डेयरी उत्पादों से भी गैस बन सकती है।

कुछ लोगों को इस चीनी से परेशानी होती है, जिससे पेट में सूजन और गैस की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन सीमित करें या इनके बजाय सोया दूध का उपयोग करें।