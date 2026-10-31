नाश्ते में शामिल करें कैल्शियम से भरपूर ये व्यंजन, जिनमें शामिल नहीं होता दूध

पोहा को हल्का और पौष्टिक नाश्ता माना जाता है। इसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद कर सकती है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी से धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली भूनें और उन्हें एक प्लेट में निकालें।

अब कढ़ाई में राई, चना दाल, उड़द दाल, हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, नमक और नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।