नाश्ते में शामिल करें कैल्शियम से भरपूर ये व्यंजन, जिनमें शामिल नहीं होता दूध
क्या है खबर?
कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास और मजबूती के लिए जरूरी है। आमतौर पर लोग कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन करते हैं। हालांकि, अगर आपको दूध से एलर्जी है या आपको दूध का स्वाद पसंद नहीं है तो ऐसे में आप नाश्ते में कुछ ऐसे व्यंजन शामिल कर सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि कैल्शियम से भरपूर भी हैं।
#1
पोहा
पोहा को हल्का और पौष्टिक नाश्ता माना जाता है। इसमें कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद कर सकती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी से धोकर भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली भूनें और उन्हें एक प्लेट में निकालें।
अब कढ़ाई में राई, चना दाल, उड़द दाल, हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, नमक और नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#2
ओट्स उपमा
ओट्स उपमा एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता है, जो कैल्शियम से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को सूखा भून लें।
इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, जीरा, करेला, हल्दी और नमक मिलाकर इसे भूनें। फिर इसमें पानी मिलाएं और जब पानी उबलने लगे तो इसमें भुने हुए ओट्स डालकर इसे ढक दें।
5 मिनट बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#3
रागी डोसा
रागी डोसा एक सेहतमंद और पौष्टिक विकल्प है, जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रागी को पानी में भिगोकर इसे छान लें।
इसमें दही, नमक और अन्य मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला लें। एक तवे में तेल गर्म करें और उस पर बैटर डालकर दोनों तरफ से भूरा होने तक पका लें।
इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ खाएं।
#4
बेसन का चीला
बेसन का चीला सबसे पौष्टिक नाश्तों में से एक है, जिसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। इसे बनाने के लिए पहले बेसन में पानी, नमक और मसाले मिलाकर बैटर तैयार कर लें।
इसमें प्याज, गाजर, शिमलामिर्च और अन्य सब्जियां डालकर मिलाएं। बैटर को गर्म तवे पर डालकर अच्छी तरह पका लें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की फिलिंग भी डाल सकते हैं।
इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ खाएं।